Resident Evil 4 Remake salterà il Tokyo Game Show 2022

Il remake di Resident Evil 4 è uno dei giochi in uscita più attesi dai fan e, dopo aver saltato la Gamescom, in molti speravano di poterlo vedere al Tokyo Game Show 2022. Ma, purtroppo, sembra che questo non faccia parte dei piani di Capcom.

Capcom ha pubblicato la sua line-up per il TGS 2022 e i fan hanno subito notato un'assenza. Resident Evil Village per PlayStation VR2 sarà tra i protagonisti, ma sembra che non avremo aggiornamenti su Resident Evil 4 Remake. Oltre a Village, vedremo novità su Exoprimal, Street Fighter 6, Monster Hunter Rise: Sunbreak Title Update 2 e Mega Man Battle Network Legacy Collection.

Nonostante l'assenza, non dovremmo preoccuparci per lo stato del gioco, e non sembra che il titolo sia slittato dalla data di uscita del 24 marzo 2023. Probabilmente Capcom si sta concentrando per creare una maggiore attrazione per Resident Evil Village Gold Edition al TGS, visto che uscirà il 28 ottobre 2022.

Il TGS2022 Capcom Online Program (così l'azienda ha chiamato il suo streaming) andrà in onda il 15 settembre alle 16 italiane. Ci sarà anche un TGS2022 Street Fighter 6 Special Program il 16 settembre alle 17 italiane che approfondirà le modalità Fighting Ground e World Tour con un gameplay in tempo reale.

Al momento non sappiamo quando potremo vedere il remake di Resident Evil 4. Quando è stato annunciato allo State of Play di giugno non abbiamo ricevuto molte informazioni al riguardo. Forse Capcom penserà a un evento dedicato, o forse il remake tornerà a mostrarsi in un futuro State of Play.

Fonte: PlayStation LifeStyle.