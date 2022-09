Resident Evil 4 Remake potrebbe arrivare anche su Xbox One

Una versione per Xbox One di Resident Evil 4 Remake è stata inserita nell'elenco di Amazon, il che suggerisce che il gioco in uscita arriverà anche sulla console last-gen di Microsoft.

Sebbene Resident Evil Remake sia stato confermato di recente per PS4, non è stato detto se il gioco arriverà anche sul sistema di Microsoft. Capcom non ha menzionato Xbox One e, dato che il gioco è in arrivo su Xbox Series X/S, i fan si sono chiesti se il gioco arriverà anche sulla precedente generazione di Xbox. Tuttavia, sembra che un porting ci sarà, anche se lo sviluppatore non lo ha ancora confermato ufficialmente.

Questo è emerso da un recente annuncio individuato sulla versione britannica di Amazon. Un utente Reddit ha pubblicato il link che mostra che Resident Evil 4 è disponibile per il pre-ordine per Xbox One, con uscita il 24 marzo 2023.

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

I fan, inoltre, attendono l'imminente DLC Shadows of Rose di Resident Evil Village, in uscita il 28 ottobre. Considerando questo contenuto e l'imminente remake, sembra che i fan di Resident Evil saranno abbastanza impegnati.

Resident Evil 4 verrà lanciato il 24 marzo 2023 su PC, PS4, PS5 e Xbox Series X/S.

Fonte: Gamerant.