Resident Evil 4 'ispira' un gioco basato sulla gestione dell'inventario chiamato 'Save Room'

Sebbene non disponiamo di statistiche, probabilmente per la stragrande maggioranza dei giocatori la gestione dell'inventario o l'organizzazione di oggetti da collezione è molto divertente, specialmente nei titoli in cui lo spazio è scarso e ogni oggetto sistemato può fare differenza.

Un ottimo esempio di ciò è la serie Resident Evil, il cui quarto capitolo ha portato una sorta di "minigioco" in stile Tetris nella gestione dell'inventario. Ora sta per uscire un titolo indie che ricrea perfettamente quell'inventario e starà a voi cercare di far entrare più oggetti possibili.

Sviluppato da Fractal Projects, Save Room è chiaramente ispirato alla creazione di Capcom e promette 40 puzzle unici fatti a mano per gli amanti dell'inventario. L'obiettivo è ovviamente quello di trovare il layout perfetto, e mentre facciamo le valigie possiamo anche ammirare gli oggetti in 3D che ci passano sotto al naso.

Se Save Room vi incuriosisce, sappiate che uscirà il 28 aprile su Steam. Attualmente non è ancora stato annunciato il suo prezzo.

Fonte: Siliconera