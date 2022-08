Resident Evil 4 e la rivoluzione della telecamera: Masahiro Sakurai fu il primo a lodare il sistema

Resident Evil 4 è, a detta dei fan, uno dei giochi più acclamati dalla critica e influenti di tutti i tempi. Lanciato per GameCube nel 2004, il soft reboot di Capcom del franchise di Resident Evil ha attraversato diversi capitoli falliti prima di approdare sulla perfetta combinazione di azione e survival horror.

Uno dei cambiamenti più importanti che Resident Evil 4 ha apportato alla serie è stato il drastico cambiamento nella prospettiva della telecamera. Prima della sua uscita, la serie si concentrava principalmente su angolazioni fisse della telecamera con sfondi pre-renderizzati che fornivano un livello di dettaglio e immersione che altrimenti non sarebbe stato possibile. Con il quarto titolo principale, tuttavia, l'azione è passata a un'angolazione da sopra la spalla che da allora è stata emulata da innumerevoli giochi d'azione e survival horror in terza persona.

Ora, durante un'intervista a Shinji Mikami, veniamo a sapere un interessante retroscena sul gioco. Ebbene, Masahiro Sakurai, director di Super Smash Bros., è stato uno dei primi a elogiare la telecamera del quarto capitolo di Resident Evil.

"La prima persona a lodare il sistema di telecamere in Resident Evil 4 è stato in realtà Masahiro Sakurai, il ragazzo che ha creato Super Smash Bros", condivide Mikami. "È venuto a vedere il gioco in fase di sviluppo e ha chiesto: 'Chi ha inventato questo sistema di telecamere? È fantastico', ha detto dopo che ho alzato la mano".

Attualmente è in sviluppo un remake per Resident Evil 4 che arriverà a marzo del prossimo anno su PC, PS5 e Xbox Series X/S.

Fonte: VGC