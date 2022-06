Resident Evil 7, la versione PlayStation Plus Collection non riceverà gratis l'update PS5

PlayStation Plus Collection è un pacchetto di 19 giochi per PlayStation 4 che i possessori di PS5 possono richiedere come parte del loro abbonamento PS Plus: tra questi è inclusa la versione PS4 di Resident Evil 7: Biohazard.

Tuttavia, IGN segnala che i giocatori non sono in grado di eseguire l'aggiornamento alla versione PS5 appena lanciata se utilizzano la versione PS Plus Collection. Al contrario, chi vuole l'upgrade dovrà acquistare la versione PS5 del gioco dal PlayStation Store.

Gli aggiornamenti next-gen per Resident Evil 2, Resident Evil 3 e Resident Evil 7: Biohazard sono stati tutti lanciati lunedì. Ogni aggiornamento include nuove funzionalità di ultima generazione, tra cui supporto 4K, framerate migliorati e ray tracing. Includono anche l'audio 3D, per quella che Capcom chiama "un'esperienza ancora più coinvolgente".

Durante l'evento di Capcom è stato inoltre annunciato un nuovo DLC per Resident Evil Village, chiamato Shadow of Rosee sarà basato sulla storia.

Fonte: IGN