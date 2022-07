Resident Evil su Netflix delude i fan e registra voti bassissimi

Ci cono parecchie novità in arrivo quando si parla di adattamenti di videogiochi per la TV. Oltre a quelli già usciti, ci sono anche numerose produzioni in cantiere, da Fallout e The Last of Us a Horizon e God of War. Si è persino parlato di un adattamento in live-action di Life is Strange per il piccolo schermo.

Ma una serie di videogiochi che ha già visto numerosi adattamenti è Resident Evil. Nel corso degli anni abbiamo assistito a film live action e miniserie in computer grafica con budget elevato.

Ora c'è un altro adattamento del mondo di Racoon City, grazie a Netflix. Questa serie segue Jade Wesker (figlia del protagonista della serie Albert Wesker) mentre lotta per sopravvivere in un mondo invaso da creature infette assetate di sangue. Insomma, una serie di cose piuttosto standard per Resident Evil. Detto questo, però, quest'ultima uscita non sembra aver colpito gli spettatori. Infatti, è uno degli show di Netflix con il rating più basso in assoluto.

Su Rotten Tomatoes, lo show ha una media voto della critica del 50%, con un punteggio del pubblico del 26%. Per mettere questo dato in prospettiva e come notato da Forbes, la serie di Resident Evil in CGI di Netflix, Infinite Darkness, ha ottenuto un punteggio del 50% dalla critica, e un 39% per del pubblico.

Nel frattempo, su IMDB, la serie ha ottenuto un punteggio piuttosto basso di 3,6 stelle su 10, mentre su Metacritic ha un punteggio di 53 (critica) e solo 1,9 (pubblico).

"Terribile; proprio quando perdi ogni speranza, ti colpisce con un'altra cosa ancora più terribile", ha scritto un commentatore.

Fonte: Eurogamer.net.