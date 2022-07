Resident Evil con Lady Dimitrescu è il sogno dello showrunner della serie Netflix

Quando l'anno scorso è uscito Resident Evil Village, c'era un personaggio che spiccava chiaramente su tutti gli altri: l'imponente e ammaliante Lady Dimitrescu.

Ma anche se non è apparsa nella serie prima di Village, potremmo rivederla altrove. Andrew Dabb, showrunner della nuova e controversa serie di Resident Evil di Netflix, è anch'egli un fan di Lady D e ha dichiarato che vorrebbe portarla nell'adattamento televisivo delle prossime stagioni.

Parlando con Polygon, Dabb ha rivelato: "nel corso della serie, voglio portare tutto dentro... Voglio Lady D, voglio tutto".

Ma se da un lato vuole davvero tutto, dall'altro si rende conto che potrebbe essere una forzatura. "Con giudizio [e] responsabilmente nel tempo", ha concluso.

In realtà non è stato rivelato se vedremo qualcosa di questo tipo in Resident Evil di Netflix. Dopo tutto, finora le reazioni alla serie sono state piuttosto negative. La presenza di Lady Dimitrescu potrebbe dare alla serie la spinta di cui sembra aver bisogno.

