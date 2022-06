Resident Evil: la serie Netflix ha un nuovo trailer ma soprattutto la data d'uscita!

L'evento Netflix, che apre un po' le danze a questo periodo "E3" senza E3, è stato occasione per vedere nuovamente la serie dedicata a Resident Evil, uno show che tutti i fan attendono con trepidazione. Tralasciando forse solo i primi film con protagonista Mila Jovovich, manca una vera trasposizione live action di livello, considerando pure le ultime uscite.

In questo evento è stato mostrato un nuovo trailer ma soprattutto abbiamo anche la data d'uscita: 14 luglio. Sul video invece, è probabile che solleverà qualche critica, con un mood che non sembra centrare appieno quello delle opere originali. Un po' troppa azione, un po' troppo "colore" e una ost che mal si sposa con quello che dovrebbe essere un setting da horror, sicuramente saranno i punti focali del mondo dei social. Probabilmente sarà già partita qualche petizione.

In ogni caso, la serie si presenterà a tutti gli abbonati da luglio, per cui, non manca nemmeno molto per avere l'opportunità di valutare l'opera. Chissà cosa ne pensa Mikami.