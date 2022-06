Resident Evil Re:Verse ha una data di uscita

Durante il recente showcase di Capcom, ci è stata comunicata la data di uscita di Resident Evil Re:verse.

L'uscita dello spin-off multiplayer di Resident Evil Village di Capcom è prevista per il 28 ottobre, giusto in tempo per Halloween.

Re:verse è una modalità multigiocatore competitiva deathmatch a sei giocatori che presenta vari personaggi della storia della serie di Resident Evil, come Chris, Jill, Leon, Ada e Hunk.

Quest'ultima data coincide con quella dell'uscita del DLC di Village, noto come "Winters Expansion".

Questa espansione prevede tre nuove aggiunte al gioco: Shadows of Rose (che si concentra sulla figlia ormai adolescente di Ethan), una modalità in terza persona per il gioco base e The Mercenaries: Additional Orders (un gioco d'azione in stile arcade). Qui è possibile vestire i panni dell'eroe Chris Redfield o dell'imponente Lady Dimitrescu.

