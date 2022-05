Resident Evil Re:Verse è vivo e un rating per Google Stadia lo conferma

Vi ricordate di Resident Evil Re:Verse, il gioco multiplayer complementare a Resident Evil Village? Probabilmente potrebbe esservi sfuggito di mente, ma sembra che sia ancora vivo e vegeto e potrebbe finalmente essere pubblicato dopo due anni buoni dal lancio di Resident Evil Village.

Un elenco PEGI, ha appena valutato il gioco per Stadia. Le versioni PlayStation 4, Xbox e PC hanno ricevuto il rating circa un anno fa. Il gioco doveva in concomitanza con Resident Evil Village, ma in seguito è stato rinviato a luglio 2021. Non è finita qui perché successivamente ha subito un altro rinvio, questa volta nel 2022 ma senza una data specifica. Ai tempi non era stato spiegato il perché di questo rinvio, se non di dare un po' di tempo agli sviluppatori di rendere il gioco più 'fluido' da giocare.

Resident Evil Re:Verse doveva essere un omaggio in bundle con Resident Evil Village, ma si trattava di un gioco autonomo. Chi ha acquistato la versione fisica di Resident Evil Village ha un codice per scaricare Re:verse che per ora non è ancora stato riscattato.

Dopo l'ennesimo rating quindi non ci resta che un annuncio ufficiale del gioco da parte di Capcom.

