Resident Evil la serie TV è stata cancellata e Lance Reddick ha un messaggio per i fan

Fin dal primo momento della sua premiere il 14 luglio, è stato abbastanza chiaro che la nuova serie Resident Evil di Netflix non era riuscita a ritagliarsi una nicchia tra i fan del franchise. Anche così, la piattaforma gli ha concesso un mese di margine per vedere i risultati, ma le cifre hanno parlato e la serie è stata cancellata.

E come al solito in questi casi, gli attori che vi hanno partecipato hanno reagito sui social alla notizia della sua cancellazione. Il primo di loro è stato Lance Reddick, che in un video postato sul suo Twitter ha voluto ringraziare tutti i fan della serie e l'intero team di Resident Evil.

"Volevo realizzare questo video perché volevo ringraziare i fan. Come sapete, la nostra serie, Resident Evil su Netflix, è stata cancellata e, nonostante gli hater e i troll, voglio ringraziare in modo speciale tutti i fan che l'hanno guardato e hanno capito cosa stavamo facendo. Voglio ringraziare i nostri leader senza paura, i nostri showrunner Mary Leigh Sutton e Andrew Dabb, i miei co-protagonisti e co-protagonisti Ella Balinska, Sienna Agudong, Paola Núñez, i dirigenti di Netflix che hanno creduto nella serie. Abbiamo lavorato molto, ci siamo divertiti molto e abbiamo fatto una grande serie" ha dichiarato l'attore.

A special thank you to all the fans who watched #ResidentEvilNetflix, the showrunners, my castmates, executives and more. We worked our asses off and had a great time. pic.twitter.com/A98aQVuA7t