Resistance: Retribution classificato in Corea, tornerà nella libreria di giochi classici su PlayStation Plus?

Sembra che un gioco classico del franchise Resistance potrebbe arrivare all'interno del nuovo servizio PlayStation Plus di Sony. E' stata infatti condivisa una valutazione per il gioco PSP Resistance: Retribution su PS4 e PS5, apparsa inizialmente sul sito Web per il Game Rating and Administration Committee of Korea.

Questa classificazione probabilmente significa che Resistance: Retribution si farà strada nell'elenco dei giochi classici sul nuovo livello di abbonamento PlayStation Plus Premium/Deluxe, che consente ai giocatori di giocare ai classici PlayStation, PS2, PSP in streaming, oltre ai giochi PS3.

Sony ha recentemente lanciato la nuova versione del suo servizio in abbonamento all'inizio di questa settimana in mercati asiatici selezionati. Attualmente, i nuovi abbonamenti PS Plus sono disponibili a Hong Kong, Indonesia, Malesia, Singapore, Corea del Sud, Taiwan e Thailandia. Il Giappone vedrà il servizio attivo la prossima settimana, seguito da Europa e Americhe nei prossimi giorni.

Se ancora non lo sapete, PS Plus è ora suddiviso in tre livelli: PS Plus Essential, PS Plus Extra e PS Plus Premium/Deluxe. PS Plus Essential è fondamentalmente il servizio nella sua forma precedente, in cui consente il multiplayer e offre salvataggi cloud e giochi mensili gratuiti. PS Plus Extra offre agli abbonati un catalogo di giochi PS4 e PS5. PS Plus Premium consente ai giocatori di giocare ai classici giochi PlayStation, PS2 e PSP. I mercati con streaming cloud ottengono invece PS Plus Deluxe, che consente agli abbonati di giocare anche ai giochi PS3.

Fonte: Eurogamer