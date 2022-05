Return to Monkey Island e le critiche dei fan per lo stile artistico rendono Ron Gilbert 'triste'

Ron Gilbert ha recentemente annunciato di aver iniziato a lavorare su Return to Monkey Island, il prossimo capitolo della serie di avventure punta e clicca. Insieme a Gilbert c'è il designer di LittleBigPlanet, Tearaway e Knights and Bikes Rex Crowley. Il prossimo capitolo della serie è stato annunciato tramite un breve video che ci ha anche dato un'idea dello stile artistico del gioco e dell'estetica generale.

Sfortunatamente, non a molti fan è piaciuto e attraverso i social hanno condiviso le loro opinioni. Opinioni che hanno portato Ron Gilbert a parlarne attraverso un post sul suo sito ufficiale.

"Return to Monkey Island potrebbe non essere lo stile artistico che volevate o vi aspettavate, ma è lo stile artistico che volevo", ha detto Gilbert tramite un post sul suo blog. "Quando ho iniziato questo gioco, la mia più grande paura era che la Disney non mi avrebbe permesso di realizzare il gioco che volevo fare, ma è stato meraviglioso lavorare con loro. È ironico che le persone che non vogliono che faccia il gioco che voglio io sono alcuni dei fan più accaniti di Monkey Island ed è questo che mi rende triste per tutti i commenti".

Return to Monkey Island non ha ancora una data di uscita, ma il gioco dovrebbe arrivare quest'anno.

Fonte: VGC