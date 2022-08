Return to Monkey Island: ecco la data di lancio!

Chi scrive questa news è un vecchio barbagianni che negli anni novanta, quando aveva ancora le ginocchia sbucciate e una Amiga 500 come fedele amica, perdeva la sua gioventù alla ricerca della risoluzione dell’ennesimo enigma di Monkey Island. Quindi quando scrive news relative al nuovo capitolo che vede il ritorno di uno dei due creatori della saga, Ron Gilbert, lo fa sempre con trepidazione e con una lacrima di commozione che si affacia negli occhi.

E la notizia di oggi è di quelle forti, che ti fa aumentare l’ansia da attesa fino a livelli stratosferici: infatti un leaker è riuscito, tramite i metadata del sito ufficiale del gioco, a decodificare la data di uscita del titolo.

Nonostante i brevi video di gameplay (che trovate qui e qui) la sete di notizie di un fan della saga non finisce mai, quindi non posso che essere contento di avere un endpoint a questa attesa lunga dodici anni, ovvero dal rilascio di Tales Of Monkey Island della compianta Telltale Games.

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Bazzicando su Reddit si scoprono sempre news interessanti, anche se sempre da prendere con le molle in quanto leak non verificati. Stando a quanto dichiarato dall’utente LowLevel, il gioco dovrebbe essere rilasciato il prossimo, vicinissimo, primo di settembre. Questo lo ha evinto estrapolando il codice dai metadata del sito. Infatti uno degli header del sito è nominato “date_override” ed è impostato su “Coming 2022”, ed è quello mostrato al pubblico sul sito stesso. Un’altra label, tuttavia, denominata “date” ha come valore “2022-09-01T12:00:00.000Z,” suggerendo quindi la data di rilascio del gioco. Ovviamente quei dati potrebbero essere dei semplici segnaposto, tuttavia LowLevel ha fatto notare che lo stesso metodo è stato usato per il sito di Cult Of the Lamb (qui trovate la nostra recensione). Entrambi i giochi sono prodotti da Devolver Digital.

Return to Monkey Island è atteso alla Gamescom 2022, quindi ne sapremo sicuramente di più entro il fine settimana prossima.

Fonte: Gamerant