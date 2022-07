Return to Monkey Island ha un nuovo brevissimo video gameplay

Recentemente sono stati svelati 10 nuovi secondi di gameplay per Return To Monkey Island, l'ultimo gioco dell'acclamata saga che è stato mostrato nel Nintendo Direct di pochi giorni fa.

Questo gameplay è stato pubblicato sull'account Twitter di uno degli autori del gioco ma anche sull'account Twitter ufficiale di Devolver Digital. Il video mostra Guybrush Threepwood che passeggia per l'iconica Melee Island in Return to Monkey Island e, sebbene breve, è comunque una bella sorpresa per chi è in attesa di una data di uscita.

È importante notare che Return To Monkey Island è stato recentemente coinvolto in polemiche, con diversi fan che hanno insultato il creatore del gioco, Ron Gilbert, a causa della loro insoddisfazione per la grafica del gioco. Di fronte a questi attacchi, il creatore ha deciso di disabilitare i commenti.

New surveillance video for #MonkeyIslandMonday! Strange man seen striding purposefully on Melee dock, ignoring the pelicans and bar as though he had somewhere to be, some devilish puzzle to solve... @grumpygamer have you seen this? pic.twitter.com/Hplm9h9IHc — LeDave Grossman (@phrenopolis) July 18, 2022

"Disattiverò i commenti", ha avvertito Gilbert in un commento. "Le persone sono solo cattive e devo cancellare gli attacchi personali. È un grande gioco e l'intera squadra è orgogliosa. Giocaci o no, ma non rovinare il divertimento agli altri. Non pubblicherò altro sul gioco".

Fonte: Eurogamer