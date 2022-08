Return to Monkey Island sarà alla Gamescom questa sera e un video ci mostra lo Scumm Bar

Non tutti i giorni viene annunciata l'uscita di un nuovo punta e clicca e non tutti i giorni viene annunciato un nuovo capitolo di Monkey Island, una delle saghe più famose e amate nella storia dei videogiochi.

Il reveal di Return to Monkey Island ha generato opinioni di ogni genere, da chi arriva dai fan ansiosi di vedere cosa ha preparato Ron Gilbert a chi non è stato attratto dal particolare art design del gioco. Tuttavia, che siate da una parte o dall'altra, crediamo che il gameplay recentemente condiviso dal suo creatore entusiasmerà i fan di vecchia data.

Ebbene, lo Scumm Bar, iconico luogo di ritrovo dei pirati nel gioco originale torna prepotentemente alla ribalta con un nuovo brevissimo video gameplay. Guybrush è tornato nella mitica taverna per chiacchierare con i suoi clienti abituali e i suoi tre pirati. Sicuramente una botta di nostalgia per chi ha messo piede nel bar tanti anni fa.

Hey @phrenopolis, Guybrush invited us to meet him at the Scumm Bar this evening. You coming? I'm going to show up fashionably late. #MonkeyIslandMonday #ReturnToMonkeyIsland pic.twitter.com/2kB2sNGjWk