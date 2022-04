Return to Monkey Island avrà una sua personale modalità facile

Return to Monkey Island non sarà esattamente come i primi giochi che i fan ricordano. In una recente intervista con Ars Technica, i co-creatori di Monkey Island Ron Gilbert e Dave Grossman hanno fornito i primi indizi su come potrebbe essere il tanto atteso sequel.

Mentre i due ancora non hanno parlato nel dettaglio della storia e dell'ambientazione di Return to Monkey Island, hanno parlato di alcune cose che cambieranno con questo nuovo gioco. "Si tratta di un nuovo gioco di Monkey Island piuttosto che un altro gioco di Monkey Island, che è una distinzione sottile, ma importante", ha detto Grossman.

E poi arrivano due novità: un sistema di suggerimenti e una modalità casual. In quasi tutti gli altri videogiochi, questo non sarebbe un grosso problema, ma con un titolo Monkey Island si tratta di qualcosa di strano. Come sequel di Monkey Island 2: LeChuck's Revenge, Return to Monkey Island è il seguito dell'apice dei giochi di avventura classici, famosi non solo per il loro ingegno, il fascino e il personaggio, ma anche per enigmi estremamente difficili che incoraggiavano i giocatori ad abbracciare la logica a volte assurda dei giochi e a trovare tutto ciò che gli sviluppatori nascondevano in ogni scena. Tuttavia sono passati molti anni e le cose si evolvono.

"Una grande parte del motivo per cui ho cambiato idea", ha detto Gilbert, "è semplicemente l'ascesa di Internet. All'inizio degli anni '90, prima che l'accesso a Internet fosse diffuso, rimanere bloccati su enigmi completamente impenetrabili era solo ciò che i giocatori di giochi di avventura si aspettavano". Oggi, però, "se i giocatori non hanno un sistema di suggerimenti integrato, passeranno semplicemente sul Web e leggeranno una procedura dettagliata". Per evitarlo, Return to Monkey Island includerà un sistema di suggerimenti che è stato progettato per avere un senso fornendo "più di una semplice procedura dettagliata".

Return to Monkey Island sarà disponibile entro la fine dell'anno.

Fonte: Eurogamer