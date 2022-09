Return to Monkey Island girerà anche sui PC più datati secondo le sue specifiche tecniche

Anche se non sono più così popolari come una volta, i giochi di avventura punta e clicca sono ancora amati. Ci sono alcuni giochi classici degli anni '90 targati LucasArts che occupano un posto speciale nel cuore di molti, come Grim Fandango, Jedi Knight: Dark Forces 2 e, naturalmente, The Secret of Monkey Island. A proposito di quest'ultimo, Return to Monkey Island uscirà presto e recentemente sono trapelate in rete le specifiche tecniche del gioco.

Forse non così sorprendentemente, queste specifiche tecniche sono molto abbordabili: avendo bisogno di una CPU Intel i3, 8 GB di RAM e solo 4 GB di spazio di archiviazione, secondo Steam, la maggior parte dei giocatori probabilmente non avrà difficoltà a eseguire il gioco. La cosa forse più interessante è che si potrebbe non aver nemmeno bisogno di una scheda grafica dedicata.

Dato che il gioco richiede una Radeon HD 7750 o una GeForce GT 640, che hanno rispettivamente 1 GB e 2 GB di VRAM, i giocatori non devono quindi affrettarsi a comprare una GPU di ultima generazione. Non è una cosa scontata dato che sempre più giochi di prossima uscita richiedono una scheda grafica next-gen che, come sappiamo, è molto difficile da reperire in questo periodo.

Vi ricordiamo che Return to Monkey Island sarà disponibile su PC e Nintendo Switch dal 19 settembre.

Fonte: PCGamesN