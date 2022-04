Return to Monkey Island tra personaggi e trama nelle parole di Ron Gilbert e Dave Grossman

L'annuncio di Return to Monkey Island è arrivato a sorpresa per i fan della storica serie. Dopo aver pubblicato qualche screenshot ora Ron Gilbert e Dave Grossman hanno svelato qualcosa di più su questo nuovo capitolo.

Attraverso un'intervista Gilbert e Grossman hanno spiegato dove si collocherà temporalmente Return to Monkey Island, ovvero dal finale di Monkey Island 2: "Una delle cose molto importanti per me era che volevo che il gioco iniziasse proprio alla fine di Monkey Island 2, quando si entra in quel parco divertimenti. Volevo che il gioco iniziasse da lì".

Per quanto riguarda i personaggi, nel trailer possiamo notare Murray, un personaggio presente nella serie. Tuttavia ci sarà anche il ritorno di Elaine oltre a Guybrush e LeChuck (con annessi doppiatori originali). Ma sia Gilbert che Grossman tengono a precisare che non sarà un remake, ma un gioco nuovo, perciò Return to Monkey Island vanterà inoltre un cast "nuovo di zecca".

Nonostante la presenza di alcuni iconici personaggi, il nuovo titolo non si sovrapporrà la storia con i capitoli usciti: "Non faremo nulla di proposito per invalidare nessuno dei canoni che sono accaduti in quei giochi. Non stiamo dicendo che nessuna di queste cose non sia accaduta, sposiamo molte delle cose che ci piacevano in quei giochi. Quindi siamo stati molto, molto attenti a questo" ha dichiarato Gilbert.

"Volevamo costruire un Monkey Island davvero buono e autentico, qualcosa che potesse davvero soddisfare la sete dei giocatori per una nuova avventura. Ma eravamo anche molto consapevoli del fatto che probabilmente ci sono molte più persone al mondo che non hanno mai giocato a Monkey Island ma ne hanno sentito parlare. Volevamo anche creare qualcosa che fosse loro accessibile in modo che potessero entrare facilmente nel mondo di Monkey Island e non sentirsi estranei nel momento in cui iniziano il gioco. Questi sono aspetti davvero importanti della storia e del design di cui ci siamo occupati".

Return to Monkey Island non ha ancora una data di uscita precisa, ma dovrebbe arrivare quest'anno.

Fonte: Adventure Gamers e The Verge