Return to Monkey Island torna a mostrarsi in un breve video gameplay

Nella giornata di ieri, Return to Monkey Island è tornato a mostrare il suo gameplay in un breve video.

Sembra che gli sviluppatori abbiano scelto il lunedì come giorno fisso per gli aggiornamenti sul titolo, dato che il lunedì precedente era stata pubblicata un'altra breve clip da Dave Grossman, co-autore del gioco.

Questa volta, è Ron Gilbert in persona ad aver pubblicato il filmato di 40 secondi che ci offre un nuovo sguardo all'atteso Return to Monkey Island.

Più nello specifico, il video mostra Guybrush mentre entra in un edificio per poi ritrovarsi al banco degli imputati dove si svolge un processo.

In questo frammento di gameplay possiamo vedere che durante il gioco ci saranno dialoghi con scelte multiple:

It’s odd that #MonkeyIslandMonday happens every 7 days. There must be some hidden pattern here. Any ides @phrenopolis? I’d ask Guybrush but he seems busy at the moment. pic.twitter.com/OZPYt2LaaN