Returnal 2 è ancora possibile ma non prima del prossimo gioco di Housemarque

Returnal è stato il primo gioco sviluppato da Housemarque diverso da uno sparatutto e ha ricevuto un'accoglienza estremamente positiva sia dai giocatori che dalla critica. Lo studio ha già dichiarato che il suo prossimo gioco non sarà Returnal 2, sceglierà invece una nuova IP. Questo non significa però che Returnal 2 non si farà mai, perché il gioco è ancora possibile dopo la conclusione del prossimo titolo.

Il gioco non annunciato è una nuova IP realizzata per PlayStation. Tuttavia, questo non significa che non ci sarà mai un sequel di Returnal. Eevi Korhonen, Senior Narrative Designer di Housemarque, ha dichiarato a VGC: "se torneremo alla storia di Selene dopo [il nuovo gioco] resta da vedere", ma al momento "non posso commentare troppo".

Returnal è stato un gioco ambizioso che ha lasciato molte idee in sospeso. Il nuovo gioco di Housemarque è nelle primissime fasi di sviluppo già da marzo, e si parlava di un gioco ancora in fase concettuale. Non sembra quindi troppo inverosimile che il team possa pensare di riutilizzare alcune delle idee scartate da Returnal:

"Returnal era così ambizioso. Abbiamo sognato in grande, ma abbiamo dovuto lasciare molte cose in sospeso. Tutte queste idee e sistemi narrativi. Sono entusiasta di raccogliere questi pezzi e vedere come si adattano alla storia della nostra nuova IP".

"Non sapevamo bene quanto sarebbe stato grande [Returnal], costruire per una nuova piattaforma su un nuovo motore con un nuovo team, tutte cose che richiedono un certo apprendimento. Ora abbiamo questo team che ha imparato a costruire un gioco come Returnal. Quindi ora possiamo partire più forti".

Fonte: PlayStation LifeStyle.