Returnal in arrivo su PC? Spunta un indizio su SteamDB

Returnal sta per arrivare su PC? Secondo una lista presente nel database di Steam sembra di sì. Il sito SteamDB ha infatti registrato la presenza di un nuovo prodotto chiamato con il nome in codice "Oregon". Nel genere del gioco possiamo trovare i tag "rogue-like", "fantascienza" e "bullet hell", ma forse l'indicazione più chiara la troviamo in riferimenti come "Torre di Sisifo" e "Atropo".

Returnal è stato lanciato in esclusiva per PlayStation 5 lo scorso aprile ed è il progetto più grande e ambizioso dello studio finlandese Housemarque, dopo lo sviluppo su sparatutto 2D in stile arcade come Super Stardust HD e Resogun.

Dopo l'uscita del gioco, Housemarque è stata acquisita da Sony, che è così entrata a far parte di PlayStation Studios. A febbraio di quest'anno il team di sviluppo stava cercando nuovo personale per qualcosa di nuovo, ma per adesso non sappiamo ancora cosa possa essere.

Returnal quindi arriverà su PC? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

Fonte: ResetEra