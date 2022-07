Returnal su PC sempre più reale? I file di Steam continuano ad aggiornarsi

Non è una novità che Sony voglia concentrarsi non solo sulla sua console di punta, PlayStation 5, ma anche su un'altra piattaforma, ovvero il PC. Già diversi titoli first-party sono approdati o arriveranno prossimamente su Steam e Returnal potrebbe essere proprio uno di questi.

Qualche settimana fa stavamo parlando di quale fosse il possibile prossimo gioco in arrivo su PC. Senza conferme ufficiali, i dati condivisi da SteamDB, il sito che ci mostra cosa c'è dietro le quinte della piattaforma di Valve, hanno fornito molti indizi su Returnal, citando il pianeta dove si svolge l'azione, Atropos, nonché uno dei le sue modalità di gioco chiamate Torre di Sisifo, nonostante il tutto fosse nascosto sotto il nome in codice "Oregon".

Ora però ci sono novità: la pagina della cronologia del sito mostra che il gioco in fase di sviluppo continua a ricevere nuove build su base giornaliera. Recentemente, gli obiettivi del potenziale Returnal sono stati aggiornati con nuove localizzazioni, con l'aggiunta di 19 nuove lingue.

Insomma, sembra che il gioco potrebbe ricevere presto un annuncio del suo arrivo su PC. Non ci resta che attendere per vedere se ci saranno dettagli ufficiali in futuro.

Fonte: VGC