Returnal non solo per PC ma anche per Steam Deck? Spuntano nuovi indizi

La voce del database di Steam per quello che è quasi sicuramente Returnal di Sony è stata nuovamente aggiornata, alimentando la speculazione sul fatto che lo sparatutto di Housemarque del 2021 potrebbe essere presto rivelato per la piattaforma. Il nome in codice "Oregon" è stato scoperto su SteamDB qualche tempo fa e sebbene sia nascosto, alcune stringhe nella pagina di SteamDB rendono chiaro che si tratta di un porting di Returnal su PC.

Ora gli utenti attenti hanno notato ulteriori aggiornamenti all'elenco, con diverse rapide modifiche apportate nell'arco di pochi giorni.

8 modifiche al depot/app il 7/11 UTC

10 modifiche a depot/app nelle ultime 24 ore

6 modifiche a depot/app il 7/9 UTC

External_ship ha ricevuto un aggiornamento, la prima volta in 20 giorni

Profilo del controller di Steam Deck

Sebbene ciò non riveli nulla su quando è probabile che il gioco venga rivelato, la frequenza degli aggiornamenti dell'app stessa potrebbe suggerire un breve lasso di tempo tra l'annuncio e il lancio. Non solo ma come possiamo vedere stavolta compare anche Steam Deck, segno che Returnal potrebbe arrivare anche sul PC portatile di Valve.

Ad ogni modo queste sono solo supposizioni: non ci resta che attendere che Housemarque e Sony facciano un eventuale annuncio ufficiale.

Fonte: PSU