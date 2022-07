Returnal per PC sempre più vicino? Arrivano nuovi indizi da Steam

Una serie di aggiornamenti sulla localizzazione di Steam ha lasciato intendere che il debutto di Returnal su PC potrebbe avvenire prima del previsto.

Il titolo è diventato uno dei giochi migliori del 2021 e i fan hanno fatto pressione per un porting per PC fin dalla sua uscita, con Returnal che è rimasto in cima alle liste dei desideri dei giocatori PC di tutto il mondo.

Anche se non c'è ancora nulla di deciso, i giocatori desiderano ardentemente avere Returnal su Steam, ora più che mai vista la possibilità di giocarlo anche in movimento grazie a Steam Deck. Fortunatamente per i fan più accaniti, alcuni cambiamenti nella localizzazione del gioco su Steam potrebbero preannunciare un imminente porting per PC.

Sotto il nome in codice "Oregon", il gioco è stato oggetto di una serie di attività di recente.

L'ultimo aggiornamento risale a poche ore fa e contiene nuovi riferimenti alla Tower of Sisyphus dell'aggiornamento Ascension, al mondo stesso di Atrophos e a Helios, la nave che trasporta la nostra protagonista nel cuore del pianeta decadente e devastato dalla guerra.

Giovedì 7 luglio sono state aggiunte anche 19 nuove lingue per gli obiettivi di gioco, a riprova del fatto che qualcosa è in arrivo nel prossimo futuro.

A seguito di una fuga di notizie dal database di GeForce Now nel settembre 2021, Returnal è stato uno dei tanti giochi di cui si è ipotizzato l'arrivo su PC.

Con numerosi altri titoli PlayStation che stanno finalmente per arrivare su Steam, l'aggiunta di Returnal alla lista avrebbe senso: dopo tutto, il titolo è stato parecchio apprezzato su console e ha venduto una quantità enorme di copie.

