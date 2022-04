Returnal è il grande vincitore dei BAFTA 2022 e si aggiudica il premio come miglior gioco

Anche se sembra che le cerimonie di premiazione dei giochi pubblicati nel 2021 siano finite da tempo, in particolare con i Game Awards dello scorso dicembre, i premi da assegnare continuano ad arrivare, in particolare per quanto riguarda i BAFTA 2022.

La cerimonia inglese premia i migliori titoli usciti l'anno precedente: Hades è stato il titolo che ha vinto nell'edizione 2021, mentre per l'edizione 2022, abbiamo addirittura un'esclusiva PS5, ovvero Returnal.

Il titolo di Housemarque ha dunque ricevuto il trofeo più ambito, quello di Best Game. Ma non è tutto, poiché ha anche vinto premi per la migliore colonna sonora, il miglior suono e la migliore interpretazione per l'attrice Jane Perry nei panni di Selene Vassos.

Ecco la lista di tutti i vincitori:

Best Game – Returnal

Animation – Ratchet & Clank: Rift Apart

Artistic Achievement – The Artful Escape

Audio Achievement – Returnal

British Game – Forza Horizon 5

Debut Game – Toem

Evolving Game – No Man’s Sky

Family – Chicory: A Colorful Tale

Game Beyond Entertainment – Before Your Eyes

Game Design – Inscryption

Multiplayer – It Takes Two

Music – Returnal

Narrative – Unpacking

Original Property – It Takes Two

Performer in a Leading Role – Jane Perry (Returnal)

Performer in a Supporting Role – Kimberly Brooks (Psychonauts 2)

Technical Achievement – Ratchet & Clank: Rift Apart

EE Game of the Year – Unpacking

Fonte: BAFTA