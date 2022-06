Returnal e Sackboy uscita su PC quasi confermata? Trapelano alcune immagini

Non è la prima volta che emergono forti voci secondo cui Returnal e Sackboy: Una Grande Avventura, due titoli disponibili solo su sistemi PlayStation, riceveranno un porting per computer. Alla fine di ottobre dello scorso anno, SteamDB aveva registrato il titolo della piattaforma cooperativa con protagonista il simpatico personaggio di Little Big Planet per PC, mentre la scorsa settimana è stato riferito che il roguelite sviluppato da Housemarque avrebbe ricevuto una versione PC.

Ebbene, i rumor stanno guadagnando sempre più credibilità grazie alla fuoriuscita di una serie di presunti screenshot delle versioni per computer di entrambe le esclusive videogiochi PlayStation. Detti screenshot sono stati riportati sul subreddit GamingLeaksandRumors, dove sono stati condivisi anche alcuni dettagli sulle aggiunte tecniche che Sackboy avrà.

"Sarà il prossimo gioco PlayStation a uscire su PC dopo Uncharted: Legacy of Thieves Collection, che arriverà il 20 giugno di quest'anno. Includerà ombreggiature migliorate, supporto DLSS, miglioramenti del sistema di illuminazione e supporto per DualSense. Il porting è in lavorazione dall'anno scorso", si legge nella pubblicazione.

Ieri durante lo State of Play è stato annunciato l'arrivo della serie Marvel's Spider-Man su PC prossimamente, quindi è possibile che i prossimi giochi siano proprio Returnal e Sackboy. Resta il fatto importante che, tuttavia, per adesso parliamo di rumor.

Fonte: VG247