Returnal 'aiuterà' lo sviluppo del prossimo gioco di Housemarque

Housemarque ha dichiarato a VGC che lo studio ha intenzione di incorporare idee e sistemi narrativi originariamente previsti per Returnal nel suo prossimo gioco.

Parlando con VGC in un'intervista, Eevi Korhonen ha discusso del futuro dello studio.

In precedenza, Housemarque ha confermato di essere al lavoro su una nuova IP con PlayStation.

"Returnal era così ambizioso", ha detto Korhonen a VGC. "Abbiamo sognato in grande, ma abbiamo dovuto tagliare molto. Tutte queste idee e sistemi narrativi. Sono entusiasta di raccogliere questi pezzi e vedere come si adattano alla storia della nostra nuova IP".

"Non sapevamo bene quanto sarebbe stato grande [Returnal], costruire per una nuova piattaforma su un nuovo motore con un nuovo team, tutte cose che richiedono un po' di apprendimento. Ora abbiamo questo team che ha imparato a costruire un gioco come Returnal. Quindi ora possiamo partire più forti".

"Credo che abbiamo imparato l'importanza del ritmo e quanto sia difficile in un gioco roguelike", ha detto Korhonen. "È molto difficile controllarlo e dire 'ok, ora li colpiamo con questo ritmo perfetto della storia', questo è un po' il bello dei giochi lineari".

"Lasciarsi andare e costruire in qualche modo il sandbox o il parco giochi per i giocatori in modo da rendere disponibili certi blocchi di storia è una sfida".

In Returnal, la narrazione si svolge attraverso brevi clip che vengono riprodotte quando il giocatore muore e ritorna alla sua nave. Ci sono anche sequenze di storia più lunghe che si svolgono in una casa al centro della prima area.

Tuttavia, i giocatori non sono costretti a entrare in questa casa e ci sono ampie parti della narrazione di Returnal che possono essere completamente ignorate dai giocatori che non le cercano.

"Bisogna tentarli con queste anticipazioni e stuzzicarli dicendo loro: "Ehi, presto avrete questo blocco di storia, siete eccitati?" e sperare che lo afferrino prima che la cosa successiva debba accadere", ha spiegato Korhonen.

Per quanto riguarda la storia di Selene, il personaggio principale di Returnal:

"(ridendo) Non posso commentare più di tanto. Ma credo che i ragazzi si siano lasciati sfuggire che stiamo lavorando a una IP originale. Naturalmente, se poi torneremo alla storia di Selene, resta da vedere".

Due mesi dopo l'uscita di Returnal, lo studio finlandese è stato acquisito da Sony Interactive Entertainment, che attualmente si sta concentrando sull'aumento della produzione di giochi live service.

Parlando con GQ l'anno scorso, Kuittinen ha suggerito che l'ingresso in Sony avrebbe permesso a Housemarque di continuare a realizzare esperienze di gioco più grandi come Returnal.

Fonte: VGC.