Rise of the Ronin potrebbe essere un'esclusiva PS5 e a suggerirlo è direttamente Team Ninja

Nel corso dell'ultimo State of Play di PlayStation è stato annunciato il nuovo titolo di Team Ninja, Rise of the Ronin.

In seguito al reveal, lo studio ha presentato il suo gioco sulle pagine di PlayStation Blog e, stando alla descrizione di questo nuovo GDR d’azione, sembra che Rise of the Ronin sarà un'esclusiva PS5.

Nel post il team scrive: "È con grande piacere che finalmente riveliamo questo titolo ed è un onore poterlo annunciare con PlayStation, che ha supportato noi e questo progetto per tutti questi anni".

La situazione non è del tutto chiara, ma alcuni parlano del gioco definendolo come un'"esclusiva console". Quindi, forse, Rise of the Ronin potrebbe approdare in futuro anche su PC ma non sulle console Xbox.

Oltre alla descrizione ufficiale, un altro indizio che fa pensare all'esclusività per PS5 è fornito dal primo gameplay trailer mostrato allo State of Play. All'inizio del video, infatti, possiamo chiaramente leggere "Sony Interactive Entertainment Presents".

L'uscita di Rise of the Ronin è prevista per il 2024 e più avanti saranno svelati maggiori dettagli su questo nuovo titolo.

Nelle notizie correlate, abbiamo appreso che Rise of the Ronin punta a vendere più di 5 milioni di copie.

Fonte: PlayStation Blog.