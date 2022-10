Roblox a settembre ha guadagnato $7 milioni al giorno

Roblox ha pubblicato i suoi dati per il mese di settembre, rivelando che la piattaforma di gioco ha guadagnato in media 7 milioni di dollari al giorno per il mese. L'azienda è stata quotata in borsa l'anno scorso e ha reso noti i dati di settembre agli azionisti.

L'azienda ha riportato tra i 212 e i 219 milioni di dollari di prenotazioni per il mese di settembre, con una media di oltre 7 milioni di dollari al giorno e un miglioramento dell'11-15% rispetto ai numeri dell'anno scorso. Il gioco continua inoltre a registrare numeri record di utenti giornalieri: le statistiche di settembre riportano 57,8 milioni di utenti attivi giornalieri, con un incremento del 23% rispetto all'anno precedente e un aumento del 16% del coinvolgimento.

Roblox ha indicato le fluttuazioni delle valute internazionali per spiegare una crescita delle prenotazioni inferiore al previsto per questo periodo, compreso un calo del 7-10% rispetto all'anno precedente per le prenotazioni medie per utente giornaliero. "Il rafforzamento del dollaro USA rispetto all'euro, alla sterlina e ad altre valute estere nel corso del 2022 ha avuto un impatto negativo sulle prenotazioni", spiega la società.

L'interesse del mercato per Roblox si è un po' raffreddato da quando, l'anno scorso, è diventata la società di videogiochi di maggior valore sul mercato azionario statunitense. L'azienda non ha ancora realizzato un profitto nonostante le impressionanti cifre di fatturato, ma Roblox sembra fiduciosa nella sua strategia generale, che comprende il sostegno agli sviluppatori di terze parti sulla sua piattaforma, nonché ai creatori di contenuti che trasmettono in streaming o realizzano video sui social media.

Fonte: Gamespot.