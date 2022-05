Roblox ha una 'lavanderia virtuale' che permette agli utenti di lavare i panni

Roblox è un gioco che contiene una moltitudine di universi più o meno fantastici. Ma possiamo trovare al suo interno anche sprazzi della vita reale, come appunto Washware, un applicazione che, come dice il nome, ci consente di lavare i panni in una lavanderia virtuale.

Dopo aver caricato la macchina con i panni da lavare, dovremo versare il detersivo nell'apposita vaschetta e in seguito selezionare il programma che vogliamo. Un lavaggio dura circa 12 minuti e le persone possono scegliere se stare lì a guardare i panni che vengono lavati o conversare con altri utenti, proprio come una lavanderia vera e propria.

Ovviamente come una lavanderia del mondo virtuale, Washware consente anche di utilizzare - una volta opportunamente lavati i panni mi raccomando - le asciugatrici, giusto per immergersi ancora di più in questa incombenza domestica. Qui di seguito potete dare uno sguardo al video.

Lo sviluppatore BuilderAtWork prevede aggiunte future tra cui altri tipi di lavaggio, stendibiancheria e persino altri elettrodomestici come condizionatori d'aria e lavastoviglie.

Fonte: Rock Paper Shotgun