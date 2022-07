RoboCop Rogue City nel primo video gameplay che annuncia la finestra di lancio

Durante l'evento Nacon Connect è stato mostrato un primissimo video gameplay per RoboCop Rogue City, titolo che era stato protagonista di un cortissimo trailer lo scorso anno.

Ora possiamo dare uno sguardo a come sarà il gioco, che avrà una prospettiva in prima persona. Nei panni di RoboCop dovremo sgominare le bande di ribelli attendendoci alle regole della polizia...oppure no.

Del resto, come recita la descrizione: "Diventa l'iconico eroe poliziotto mezzo uomo e mezzo macchina e porta la giustizia nelle strade pericolose e traboccanti di criminali di Detroit. Potrai contare sulla fidata Auto-9, sulla tua forza sovrumana, sulla tua lunga esperienza nelle forze dell'ordine e su una grande varietà di accessori per affrontare criminali intenzionati a distruggere la tua città in questa nuovissima ed esplosiva caccia alla verità in prima persona. Sarai tu a decidere come mettere in pratica le direttive primarie, ma tieni gli occhi ben aperti perché l'avidità e la corruzione non conoscono limiti".

RoboCop Rogue City sarà disponibile da giugno 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X/S.