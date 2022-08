Rocket League si aggiorna e aggiunge la Ferrari 296 GTB

Rocket League ha molte auto giocabili su cui i giocatori possono mettere le mani e divertirsi, e ora ci sarà un nuovo tipo di auto che potranno guidare grazie al crossover tra Rocket League e Ferrari.

Psyonix ha collaborato con Ferrari e di conseguenza il gioco ha una nuova auto crossover. La vettura in questione è la Ferrari 296 GTB, un'auto sportiva ibrida disponibile da oggi. La 296 GTB è disponibile per i giocatori nell'Item Shop ed è accessibile su tutte le piattaforme su cui Rocket League è disponibile.

I giocatori possono accedere alla nuova auto con il Ferrari 296 GTB Bundle nell'Item Shop di Rocket League. Il bundle contiene le varie parti del nuovo veicolo, tra cui l'auto Ferrari 296 GTB, l'audio del motore, le ruote, la decalcomania Assetto Fiorano e l'antenna Ferrari. Il nuovo bundle di Rocket League è disponibile per 2.000 crediti nell'Item Shop fino a martedì prossimo, 6 settembre. I giocatori potranno anche mettere le mani sul Ferrari Player Banner da abbinare alla 296 GTB, anch'esso disponibile gratuitamente nell'Item Shop fino al 6 settembre. Per promuovere la collaborazione tra Rocket League e Ferrari è stato pubblicato anche un nuovo trailer con protagonista la nuova auto sportiva.

Rocket League non è nuovo a crossover simili a quelli di Fortnite, con proprietà famose e franchise cinematografici rappresentati nel gioco attraverso varie auto. Alcune auto crossover aggiunte al gioco includono la famosa Aston Martin DB5 di James Bond, la DeLorean dei film di Ritorno al futuro e la Ecto-1 dei film di Ghostbusters.

Rocket League ha anche aggiunto diversi veicoli di Batman, tratti da diversi film, per far divertire i giocatori. Abbiamo la versione della Batmobile del film Batman del 1989 e il Tumbler della trilogia del Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan. Rocket League ha aggiunto anche la nuova Batmobile del più recente The Batman, diretto da Matt Reeves.

Rocket League è disponibile su PC, PS4, Switch e Xbox One.

Fonte: Gamerant.