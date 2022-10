Rocksteady perde i co-fondatori mentre Suicide Squad si avvicina alla fine dello sviluppo

I co-fondatori e responsabili di Rocksteady, Sefton Hill e Jamie Walker, lasceranno l'azienda alla fine di quest'anno, ha annunciato il presidente di Warner Bros Interactive Entertainment, David Haddad, in una lettera pubblicata sul sito web dello studio.

"Con Suicide Squad: Kill the Justice League quasi terminato, entrambi hanno deciso di lasciare Rocksteady alla fine del 2022 e inizieranno una nuova avventura nel mondo dei videogiochi", ha scritto Haddad nel post. "Abbiamo il massimo rispetto e gratitudine per Jamie e Sefton e auguriamo loro tutto il meglio nella loro nuova impresa e, come molti fan, non vediamo l'ora di vedere cosa faranno in futuro". Alla luce dell'uscita di Hill e Walker da Rocksteady Studios, Haddad ha annunciato che il membro fondatore Nathan Burlow diventerà direttore dello studio, mentre Darius Sadeghian sarà promosso a direttore di produzione.

La lettera contiene anche i commenti di Hill e Walker, nonché di Burlow e Sadeghian, che sottolineano l'orgoglio per il rispettivo lavoro svolto presso Rocksteady Studios e l'entusiasmo per il futuro. "Dal giorno in cui abbiamo fondato la società nel 2004 fino a oggi, Rocksteady è stata la nostra vita e la nostra anima", hanno scritto Hill e Walker. "Ci ha dato l'opportunità di fare ciò che amiamo di più: creare grandi giochi con persone di eccezionale talento. Siamo orgogliosi del nostro team per i giochi che abbiamo realizzato tutti insieme, dal nostro primo gioco Urban Chaos, all'amatissima serie Arkham, e ora l'epico Suicide Squad".

Lo scorso marzo, Suicide Squad: Kill the Justice League è stato rinviato al 2023.

Fonte: Polygon.