Rogue Legacy 2 ha una data di uscita e un nuovo trailer. Il primo capitolo gratis su Epic Game Store

Dopo 20 mesi in accesso anticipato, Rogue Legacy 2 si sta dirigendo verso il lancio completo il 28 aprile.

Se vi siete persi l'ispirata serie platform roguelike, ci sono buone notizie perché questa settimana Epic Game Store regala il primo gioco.

In occasione dell'annuncio della data di uscita, è stato pubblicato un nuovo trailer visibile più in basso.

"Rogue Legacy 2 è un rogue-LITE genealogico. Presenta le caratteristiche tipiche di un rogue-like (partite randomiche, personaggi che cambiano e così via), ma include inoltre miglioramenti permanenti e morti della progenie definitive", si legge nella descrizione su Steam.

"In questo gioco, è la tua discendenza a definirti. Investi l'eredità dei tuoi avi e amplia il maniero di famiglia per garantire alla tua prole migliori abilità in combattimento. Ogni discendente è speciale, con i suoi tratti e le sue abilità. Tua figlia potrebbe essere una ranger. Potrebbe anche essere vegana. Ogni volta sarà un'esperienza completamente nuova. Rogue Legacy 2 ti consente inoltre di giocare come preferisci. Affrettati e dacci dentro, calandoti nelle profondità di un mondo generato casualmente. O prenditela comoda e migliora il tuo personaggio fin quando non avrai le carte in regola per sfide più toste".

Fonte: Rockpapershotgun.