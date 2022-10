Roller Champions si aggiorna gratuitamente con 'Via del Drago' che dà il via alla nuova stagione

Roller Champions non lascia, raddoppia. La nuova espansione gratuita Via del Drago, segna l'inizio della nuova stagione, confermando tutti gli impegni di Ubisoft nonostante risultati non del tutto gratificanti. L'aggiornamento sarà disponibile da domani 4 ottobre per PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.

"Ispirata alle arti marziali e alle antiche tradizioni dell’Asia,Via del drago avrà nuove mappe a tema, migliorie tecniche come opzioni per il cross-platform totale e una nuova lista di modalità e minigiochi. Potrai raffinare le tue abilità nelle nuovissime arene: Bangkok Arena, Zen Temple e Dragon Temple. Per permetterti di godere appieno della nuova esperienza di Via del drago, per le prime due settimane dal 4 ottobre saranno disponibili solo le tre nuove arene. Tutte le arene della precedente stagione torneranno disponibili in seguito."

"Per dare un po’ di pepe alle tue abitudini, ogni settimana Via del drago presenterà una nuova modalità o un minigame per lo skatepark, che continueranno a dare ricompense per i giocatori con fan e aiuteranno a procedere nel Roller Pass. Via del drago offre altre superstar, personaggi a tema Roller Champions tra cui scegliere dalle stagioni precedenti, ora con i loro sfondi personalizzati."