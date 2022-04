Roller Champions è in fase gold nonostante non abbia ancora una data d'uscita ufficiale

Roller Champions è incredibilmente entrato in fase gold, dopo innumerevoli rinvii che ne hanno spostato periodo di lancio al secondo trimetre di quest'anno. A dir la verità, dopo quanto successo con Cyberpunk 2077 entrare in gold non è più una sicurezza al 100%, ma almeno questa volta c'è una scappatoia.

Ubisoft infatti non ha ancora annunciato una data precisa per questo sportivo 3 Vs 3 anche se la casa francese ci ha tenuto a far sapere che l'annuncerà molto presto. Il titolo è previsto per PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch e non sembrano esserci piani per portarlo sulle nuove console.

Del resto è già un miracolo sia arrivato a questo punto. Il titolo rischia però di finire sin da subito tra i dimenticabili, almeno stando dalle prime prove in cui non si riscontrava una grande originalità o profondità di gameplay. Speriamo per loro tutto il successo possibile ovviamente, visto il burrascoso sviluppo.