Roller Champions non sarà cancellato, parola di Ubisoft

Roller Champions è stato lanciato a maggio dopo molteplici rinvii a distanza di anni dal suo annuncio originale, ma nell'ultimo giorno circa si è diffusa la notizia che il gioco è già al capolinea, con Ubisoft che ha intenzione di terminare il supporto per il titolo dopo la fine della terza stagione.

Tuttavia, potrebbe non essere così, o almeno è quello che dice Ubisoft. Recentemente, il team di sviluppo di Roller Champions ha pubblicato una dichiarazione su Twitter per rispondere a queste voci. "Roller Champions non verrà cancellato e Ubisoft lo supporta pienamente", ha scritto lo sviluppatore.

Detto questo, la prima stagione in corso del titolo multigiocatore, Disco Fever, verrà prolungata. Il team di sviluppo afferma di volersi prendere del tempo e concentrarsi sui feedback dei giocatori prima di lanciare nuovi contenuti nell'ambito di nuove stagioni.

"Per quanto riguarda i contenuti, possiamo dirvi che abbiamo in programma cose interessanti per le prossime stagioni", aggiunge il comunicato. "Siamo fermamente convinti, tuttavia, che prima di lanciare nuovi contenuti, dobbiamo fare la cosa giusta per i nostri giocatori, e per questo ci stiamo prendendo il tempo necessario prima di farlo".

Hello Champions! Let’s clear it out of the way first, Roller Champions isn’t getting cancelled, and Ubisoft fully supports it.



You can rest assured we’ll keep you updated as we roll forward.



Full statement: pic.twitter.com/U8mfQRZRoH — Roller Champions (@RollerChampions) July 25, 2022

Naturalmente, ci sono ancora molte domande che questa dichiarazione non chiarisce del tutto, e i giocatori continueranno a chiedersi quanto tempo passerà prima dell'arrivo della prossima stagione, quale sarà la portata delle stagioni future o per quanto tempo Ubisoft intende continuare a supportare il gioco.

Roller Champions è disponibile su PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

