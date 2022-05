Roller Champions è ora disponibile: il nuovo free-to-play Ubisoft arriva su PS4, Xbox One e PC

Roller Champions ha finalmente tagliato il traguardo, arrivando come free-to-play su PlayStation 4, Xbox One e PC. Il vivacissimo e coloratissimo sportivo a suon di pattini Ubisoft, cercherà dunque di accaparrarsi una fetta di pubblico in mezzo al marasma di live service usciti negli ultimi anni.

Se c'è qualcosa che ha insegnato Electronic Arts, con Knockout City, è che senza l'adeguato supporto, tutte le buone intenzioni spariscono in un bicchier d'acqua. Il titolo uscirà anche per console di attuale generazione tramite la retrocompatibilità.

"In questo nuovo gioco sportivo PvP free-to-play, gareggerai in squadre composte da tre giocatori e dovrai raggiungere i cinque punti facendo giri dell’arena e lanciando la palla nel canestro. La squadra deve lavorare assieme, ostacolando e schivando gli avversari per mantenere il possesso di palla e controllare il ritmo di gioco. Battere gli avversari è essenziale per ottenere fan e scalare la classifica fino ad arrivare alla lega Elite Champions! Lungo il percorso potrai sbloccare, cosmetic per i tuoi outfit, effetti-goal, pose aeree e molto altro per personalizzare il tuo/la tua atleta."

"Roller Champions può essere giocato con gli amici o da solo contro avversari del tuo stesso livello grazie al sistema cross-play matchmaking. Profili e risultati vengono mantenuti tra le differenti piattaforme disponibili grazie al sistema di cross-progression. Tra una partita e l’altra lo skatepark permette di incontrare altri giocatori, imparare nuovi trucchi e partecipare a molti minigiochi. Grazie al programma Friend Referral, invitare amici a unirsi a Roller Champions sblocca ricompense per entrambi."