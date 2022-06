Routine vive! Trailer gameplay al Summer Game Fest per l'interessante horror sci-fi che sembrava ormai vaporware

E chi l'avrebbe mai detto che questo Summer Game Fest piuttosto sotto tono avrebbe regalato il ritorno di un horror molto interessante che forse alcuni tra i più appassionati tra voi ricorderanno anche se si tratta di un gioco che fece parlare di sè già nell'ormai lontano 2013.

Routine è vivo e a quanto pare ora ha dalla sua un publisher indie piuttosto affidabile come Raw Fury. Per chi non avesse mai sentito parlare di questo titolo, si tratta di un horror sci-fi in prima persona ambientato su una base lunare abbandonata realizzata secondo la visione del futuro tipica degli anni 80.

La minaccia principale sembra essere rappresentata da IA e robot ormai completamente alla deriva ma la base spaziale di Routine promette più di qualche segreto (e orrore) da scoprire.

Routine uscirà su PC, Xbox Series X/S, Xbox One e anche Xbox Game Pass. Tenete d'occhio la sua pagina Steam.