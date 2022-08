RPG leader incontrastati del 2022: questo genere è un successo assicurato secondo un nuovo report

Negli ultimi anni abbiamo assistito a una maggiore "rpgizzazione" dei videogiochi, portando alcuni piccoli elementi controllati dal giocatore in base a gusti e esigenze, come talenti in grado di donare poteri particolari o diversi setup nel vestiario.

Questo è dovuto probabilmente alla voglia dei giocatori di sentirsi più protagonisti all'interno dei giochi e delle storie proposte ed è per questo che gli RPG, sia quelli in senso stretto sia quelli che vantano solo alcune caratteristiche, sono i più apprezzati del 2022.

Questo è quanto deriva da un nuovo report realizzato da Newzoo, in cui gli RPG ricoprono il primo posto tra i generi preferiti su console e al terzo su PC. Effettivamente, nei primi dieci posti troviamo titoli facenti parte della categoria e altri tangenti come Naruto to Boruto: Shinobi Striker.

Elden Ring

Naruto to Boruto: Shinobi Striker

Genshin Impact

Warframe

The Elder Scrolls V: Skyrim

Monster Hunter World

Minecraft Dungeons

The Elder Scrolls Online

Bloodborne

Maneater

Su PC invece, ci si rifà più alle ore spese e come potete immaginare, non troviamo particolari sorprese:

Genshin Impact

World of Warcraft

Final Fantasy XIV

Diablo III

Monster Hunter Rise

The Elder Scrolls V: Skyrim

Elden Ring

Final Fantasy VII Remake

Warframe

The Elder Scrolls Online

Del resto, il gioco simbolo del 2022 è un RPG in piena regola, quell'Elden Ring che ha superato le 16 milioni di copie vendute in tutto il mondo.

Fonte: Newzoo