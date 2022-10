Sable arriva su PlayStation 4 e PlayStation 5 il prossimo 29 Novembre.

Raw Fury ha annunciato tramite un tweet di Sony che Sable sarà rilasciato il prossimo 29 Novembre per PlayStation 4 e PlayStation 5 dopo esser stato rilasciato su Xbox Series X|S, Xbox One e PC l’anno scorso. Il gioco ha raggiunto un ottimo 76 su Metacritic, con molti giudizi positivi sul bellissimo stile artistico. Dopo Rollerdome che calcava lo stesso stile grafico, ora gli utenti delle console targate Sony potranno godersi un altro gioco che ne segue gli stilemi.

The world of Midden opens wider! 🪲

Sable is coming to @PlayStation 5 one month from now on November 29th! 🏜️



Wishlist today: https://t.co/mIXG9Al3Yh pic.twitter.com/qwZLEMSZCA — Raw Fury ⛏ Dome Keeper AVAILABLE NOW (@RawFury) October 28, 2022

"Preparatevi ad attraversare dune, esplorare rune colossali e molto altro ancora nel rito di passaggio di Sable", si legge nel tweet di Sony. Se amate l'esplorazione stravagante e la stranezza in generale, il gioco dovrebbe fare al caso vostro. Sempre che riusciate a trovare il tempo per giocarci, ovviamente. A fine novembre potreste essere ancora alle prese con God of War Ragnarok, e poi Marvel's Midnight Suns, Need for Speed Unbound e The Callisto Protocol che arriveranno tutti nello stesso giorno all'inizio di dicembre.

Avete intenzione di dedicare un po' di tempo a Sable prima della fine dell'anno?

Fonte: PushSquare