Sable: l'affascinante 'Zelda indie' è in arrivo su PS5

Il publisher Raw Fury e lo sviluppatore Shedworks pubblicheranno l'affascinante indie Sable su PlayStation 5 alla fine del 2022.

Sable è stato lanciato per la prima volta su Xbox Series X/S, Xbox One e PC via Steam il 23 settembre 2021.

La versione per PlayStation 5 conterrà diverse novità, tra cui un nuovo minigioco di pesca e il supporto per il feedback aptico del controller wireless DualSense.

"Intraprendete un viaggio unico e indimenticabile e guidate Sable nel suo viaggio; un rito di passaggio che porterà il protagonista ad attraversare vasti deserti e paesaggi ipnotizzanti, sormontati da resti di astronavi e antiche meraviglie".

"Esplorate le dune in sella alla vostra hoverbike, scalate rovine monumentali e incontrate altri nomadi mentre portate alla luce misteri a lungo dimenticati e scoprite chi è veramente Sable dietro la sua maschera".

"Con il suo stile artistico unico e la colonna sonora originale di Japanese Breakfast, immergetevi nel mondo di Sable ed esplorate tutto al vostro ritmo. C'è molto in questo mondo che aspetta solo di essere scoperto. Non abbiate paura. Fate il salto".

Fonte: Gematsu.