Sackboy sta per ricevere un altro gioco...ma non su PS5

Sbarcato nel 2008, LittleBigPlanet ha permesso al pubblico di conoscere Sackboy, una bambola di pezza che da allora è diventata iconica e rapidamente adottata da Sony come una delle sue mascotte. Il piccolo personaggio aveva fatto il suo ritorno al lancio di PlayStation 5 con un titolo chiamato Sackboy Una Grande Avventura, un gioco platform 3D molto apprezzato dai fan.

Mentre attendiamo con curiosità il suo ritorno sulle console casalinghe, il franchise ha qualcos'altro in cantiere: un progetto chiamato Ultimate Sackboy, destinato però alle piattaforme iOS e Android.

Il Google Play Store ne svela l'esistenza con una scheda prodotto già realizzata e, cosa più intrigante, già più di 100.000 download dallo scorso giugno. In altre parole, sembra essere stata lanciata una beta anche se non è ancora stato fatto alcun annuncio.

Che aspetto ha questo Sackboy? Si tratta di un ambiente 3D uscito direttamente dal franchise di LittleBigPlanet, dove troviamo un personaggio che corre in automatico e con cui dovremo cambiare traiettoria in modo da ottenere i bonus sparsi per strada, schivando gli ostacoli.

La pagina del gioco sul Play Store indica che Ultimate Sackboy è sviluppato da Exient Entertainment, uno studio britannico con sede a Oxford. In particolare ha lavorato ad Angry Birds Transformers nel 2014 e Angry Birds Star Wars nel 2013, in collaborazione con Rovio Entertainment.

Fonte: Eurogamer