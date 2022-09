Saints Row delude il CEO Embracer. Il futuro della serie è a forte rischio

Il reboot del franchise Saints Row non è andato esattamente come previsto, raccogliendo consensi molto più bassi delle aspettative, arrivando a una media di Metacritic tra il 62 e il 66. C'è di peggio? Senz'altro, ma visto il budget e il team al lavoro (Deep Silver) ci si aspettava qualcosa in più.

Anche il CEO di Embracer la pensa allo stesso modo, decisamente deluso da quanto accaduto. Benché sia arrivato da poco, le aspettative a lungo termine sono poche chiare e questo potrebbe spingere il publisher a investire su altri franchise.

"Personalmente, speravo in una maggiore accoglienza del gioco", ha detto Wingefors, CEO Embracer. “È stato molto polarizzante. Ci sono molte cose che si potrebbero dire in dettaglio al riguardo, ma sono da una parte felice di vedere molti giocatori e fan felici, e allo stesso tempo sono anche un po' triste nel vedere fan non soddisfatti, quindi è difficile."

"Penso che dobbiamo aspettare il rapporto trimestrale di novembre per avere maggiori dettagli su questo", ha continuato. "Siamo ancora nella nostra finestra di rilascio e stiamo ancora raccogliendo dati, con correzioni di bug e altri contenuti in arrivo."

"Sul lato finanziario, lo so, sono fiducioso che faremo soldi con l'investimento. Avrebbe un grande ritorno sull'investimento come abbiamo visto in molti altri giochi? Non è molto probabile, ma faremo soldi, e questo è almeno un ottimo punto di partenza".

Resta tutto da vedere dunque, ma una cosa che normalmente aiuta l'accoglienza di un gioco, è creare qualcosa di realmente valido. Anche il nostro Riccardo Cantù ha avuto modo di recensire Saints Row, esprimendosi in questo modo:

"Il reboot di Saints Row purtroppo si presenta all'appuntamento con gli appassionati in una veste appena sufficiente, piagata da problemi tecnici vistosi, in alcuni casi addirittura debilitanti, e da una generale mancanza di quella personalità che aveva sempre caratterizzato la serie fino ad ora."

Fonte: VGC