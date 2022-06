Saints Row, l'editor di personaggi standalone gratuito potrebbe arrivare molto presto

Secondo quanto riferito, un editor del personaggio per il nuovo Saints Row verrà lanciato nel giro di pochi giorni. Il noto leaker Tom Henderson, ha affermato che Volition prevede di lanciare uno strumento gratuito di personalizzazione del personaggio per Saints Row il 9 giugno.

Intitolato "Boss Factory", vi consentirà di creare il personaggio che utilizzererete a Saints Row quando verrà lanciato tra qualche mese. Un trailer che mostra Boss Factory dovrebbe essere mostrato al Summer Games Fest di quest'anno, con lo strumento che probabilmente sarà disponibile subito dopo la sua presentazione.

Boss Factory ha tutte le stesse opzioni di personalizzazione che saranno disponibili in Saints Row. Una volta progettato, il vostro personaggio unico può essere portato nel gioco completo quando verrà lanciato il 23 agosto.

Non solo ma apparentemente, sarete anche in grado di condividere le vostre strane e meravigliose creazioni con i giocatori su qualsiasi piattaforma utilizzando codici speciali. Quindi un personaggio creato su PC può essere utilizzato dai giocatori PlayStation e Xbox e viceversa.

Saints Row Boss Factory is releasing on June 9th!https://t.co/RFHc2U0Zz8 — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) June 5, 2022

Ora non resta che attendere il Summer Game Fest che si terrà il 9 giugno in modo da sapere se questo editor sarà reale oppure no.

