Saints Row conquista i fan! I pre-order già 'al di sopra delle aspettative' per Embracer Group

Embracer Group oggi ha fatto parlare di sé dopo la sua ennesima acquisizione che ha portato uno serie di studi sotto la sua ala. Vale la pena notare che con quest'acquisizione la società ha ottenuto anche i diritti sulle IP de Il Signore degli Anelli e non solo.

Ora, durante un report finanziario, Embracer Group ha parlato di un gioco di prossima uscita, ovvero Saints Row. Mancano pochi giorni all'arrivo del reboot e a quanto pare può già vantare un discreto traguardo.

Secondo quanto riferito infatti, i pre-order piazzati per Saints Row vanno "oltre le aspettative" della società. Il reboot è "una delle versioni più importanti di questo anno finanziario", perciò Embracer Group si può definire già soddisfatta anche solo per quanto riguarda i preordini.

Embracer says Saints Row Pre-orders are tracking 118% of target



Looking good for upcoming launch pic.twitter.com/eVVm5T3EoO — Benji-Sales (@BenjiSales) August 18, 2022

Per chi non lo sapesse, Saints Row si svolge in una nuova ambientazione, Santo Ileso. Un gruppo di amici capitanata dal Boss dovrà farsi strada attraverso il crimine, tra cui prendere parte a rapine e combattere più fazioni per governare la città.

Vi ricordiamo che Saints Row sarà disponibile su PC e console dal 23 agosto.

Fonte: GamingBolt