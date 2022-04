Saints Row, in arrivo un nuovo showcase incentrato sulla personalizzazione

Il reboot di Saints Row sarà disponibile finalmente il 23 agosto dopo aver subito un rinvio. Da un po' di tempo a questa parte il team di sviluppo del gioco non aveva più condiviso nulla, ma ora le cose stanno per cambiare.

Il 20 aprile alle ore 21:00 (orario italiano) Deep Silver e Volition terranno una nuova diretta streaming in cui mostreranno del gameplay. Sarà moderato dall'attrice Mica Burton e potrete seguirlo in diretta, ad esempio sulla pagina Twitch di Deep Silver o sul canale YouTube.

"Sia i fan di lunga data che i nuovi arrivati saranno entusiasti di vedere un nuovissimo trailer incentrato interamente sulla personalizzazione in tutti gli aspetti della scelta del giocatore nel gioco. Entusiasmerà i giocatori per tutte le incredibili possibilità che hanno a disposizione in Saints Row per essere il boss. Inoltre, questo mostrerà davvero l'ampiezza e la profondità della personalizzazione che il team di Volition ha incorporato nel titolo" si legge nella dichiarazione.

Tutti gli occhi quindi saranno puntati su questo nuovo showcase che, ricordiamo, si terrà il 20 aprile alle ore 21:00. Rimanete sintonizzati con noi per tutte le informazioni che verranno condivise.

