Saints Row in un trailer tra Santo Ileso, fazioni, personalizzazione e molto altro

Deep Silver e Volition hanno pubblicato un nuovo trailer di sei minuti per Saints Row, reboot del franchise in uscita a fine mese.

Il trailer illustra quasi tutto quello che c'è da sapere, dall'ambientazione di Santo Ileso alle varie fazioni che dovrete affrontare.

Il giocatore non sarà da solo, perché Neenah, Kevin ed Eli lo aiuteranno con le loro rispettive abilità. Dopo aver formato i Saints e stabilito una base operativa, i giocatori potranno creare imprese criminali per guadagnare denaro. Ci sono anche diverse attività secondarie, come Insurance Fraud e Mayhem, e ci sarà una tuta alare per attraversare la città.

Se desiderate un mezzo di trasporto più tradizionale, è disponibile una varietà di veicoli come auto, camion, barche e aerei, ognuno con ampie opzioni di personalizzazione. Saints Row offre anche miglioramenti per la cooperativa, che è completamente slegata e include il supporto drop-in/drop-out con progressione condivisa.

Saints Row uscirà il 23 agosto per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, PC e Google Stadia.

Fonte: Gamingbolt.