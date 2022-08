Saints Row fa il pieno di esplosioni, gang e malavita nel trailer dedicato alla storia

Manca pochissimo all'arrivo di Saints Row e per l'occasione il team di sviluppo ha pubblicato un nuovo trailer focalizzato questa volta sulla storia del gioco, soprattutto sui vari personaggi, i rivali e la loro ascesa al potere.

Ambientato a Santo Ileso, una nuova location situata nel sud-ovest americano, il reboot vede un gruppo di amici che si imbarcano in un'impresa criminale nel tentativo di diventare qualcuno di potente.

Nel gioco, affronterete una serie di attività secondarie e intraprenderete avventure e missioni criminali tra combattimenti con armi da fuoco, guida adrenalinica e una "tuta alare per raggiungere la vetta". Non solo, ma combatterete anche contro le tre bande principali del gioco, che dovrete far fuori in modo da riportare l'ordine nelle strade. Senza ulteriori indugi vi lasciamo alla visione di questo nuovo trailer.

Saints Row uscirà il 23 agosto tramite l'Epic Games Store per PC, insieme alle console PlayStation e Xbox.

Fonte: Twinfinite